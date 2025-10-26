بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

الأميرة عالية بنت الحسين ترعى افتتاح مؤتمرالتحول الرقمي (ICDFB 2025) في عمان الاهلية

34 دقيقة ago
الأميرة عالية بنت الحسين ترعى افتتاح مؤتمرالتحول الرقمي (ICDFB 2025) في عمان الاهلية

وطنا اليوم:افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة، اليوم في جامعة عمان الأهلية، المؤتمر الدولي للتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار في الأعمال (ICDFB 2025)، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف الدول.
وحضر فعاليات المؤتمر رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، إلى جانب نواب الرئيس ومساعد الرئيس وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات أكاديمية واقتصادية وشركات ريادية في مجالات التكنولوجيا والأعمال.
وفي مستهل المؤتمر، ألقى عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور سلطان المساعيد كلمة ترحيبية رحّب فيها براعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة، وبالضيوف والمشاركين من داخل الأردن وخارجه، مؤكداً أن المؤتمر يشكل منصة علمية رائدة لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار في بيئة الأعمال الحديثة.
كما أشار الدكتور المساعيد إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية جامعة عمان الأهلية في تعزيز بيئة أكاديمية محفّزة للبحث العلمي والإبداع، ودعم مبادرات التحول الرقمي وريادة الأعمال بما يواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد المعرفي.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من باحثين وخبراء من عدد من الدول العربية والأجنبية، قدّموا أوراقاً بحثية تناولت أحدث التطورات والتجارب العالمية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار المؤسسي، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الأكاديميين والممارسين وصنّاع القرار، وتعزيز الدور الريادي للجامعة في دعم الابتكار والبحث العلمي في المنطقة.
وستستمر أعمال وفعاليات المؤتمر على مدار يومين اليوم وغدا .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

“كاليميرا” .. أمريكا

16:33

الصحفي نصر المجالي: عبدالرزاق عربيات أدّى قسطه للعُلا سياحياً وناضل بجهده وعقله وصبره

16:31

مجموعة كابيتال بنك تحقق نمواً في صافي أرباحها بنسبة 29.5% لتصل إلى 142 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2025

16:23

انتخاب خميس عطيه نائبًا أوّلَ لرئيس مجلس النواب

16:20

ردم بئر مخالفة وضبط حفارة في إربد وعجلون

16:06

الخطاب الملكي… نداء دولة لا تُرهقها العواصف

16:05

ورشة عمل أردنية متخصصة بتعزيز دور الإعلام في رفع الوعي وتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم

16:05

الفوسفات: 418 مليون دينار صافي أرباح الشركة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 31% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

15:42

الجغبير: الأردنيون لا يقلقون لأن إيمانهم بالله عميق وولاءهم لقائدهم الملك عبدالله راسخ

15:36

الملك يعلنها: إن معي ربي سيهدين حقاً إنه الملك الأمين

15:34

القاضي: هيبة مجلس النواب وقوته تعتمد على إدارته وحسن أداء أعضائه

15:28

مجلس الأعيان يختار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش (أسماء)

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025