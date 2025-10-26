الأميرة عالية بنت الحسين ترعى افتتاح مؤتمرالتحول الرقمي (ICDFB 2025) في عمان الاهلية

وطنا اليوم:افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة، اليوم في جامعة عمان الأهلية، المؤتمر الدولي للتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار في الأعمال (ICDFB 2025)، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف الدول.

وحضر فعاليات المؤتمر رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، إلى جانب نواب الرئيس ومساعد الرئيس وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات أكاديمية واقتصادية وشركات ريادية في مجالات التكنولوجيا والأعمال.

وفي مستهل المؤتمر، ألقى عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور سلطان المساعيد كلمة ترحيبية رحّب فيها براعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة، وبالضيوف والمشاركين من داخل الأردن وخارجه، مؤكداً أن المؤتمر يشكل منصة علمية رائدة لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار في بيئة الأعمال الحديثة.

كما أشار الدكتور المساعيد إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية جامعة عمان الأهلية في تعزيز بيئة أكاديمية محفّزة للبحث العلمي والإبداع، ودعم مبادرات التحول الرقمي وريادة الأعمال بما يواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد المعرفي.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من باحثين وخبراء من عدد من الدول العربية والأجنبية، قدّموا أوراقاً بحثية تناولت أحدث التطورات والتجارب العالمية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار المؤسسي، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الأكاديميين والممارسين وصنّاع القرار، وتعزيز الدور الريادي للجامعة في دعم الابتكار والبحث العلمي في المنطقة.

وستستمر أعمال وفعاليات المؤتمر على مدار يومين اليوم وغدا .