ورشة عمل أردنية متخصصة بتعزيز دور الإعلام في رفع الوعي وتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم

وطنا اليوم – في يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، عُقدت في فندق فيرمونت بعمّان ورشة العمل الإعلامية الأردنية حول “تعزيز التواصل بشأن القضاء على سرطان عنق الرحم”، والتي نظمتها الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) وشركة ميرك شارب((MSD، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية. جمعت الورشة نخبة من الصحفيين والإعلاميين والخبراء الصحيين وممثلي وزارة الصحة، بهدف تعزيز دور الإعلام في رفع مستوى الوعي والدعوة إلى الوقاية من سرطان عنق الرحم والسيطرة عليه. وناقش المشاركون استراتيجيات التواصل الفعّال، وأهمية الرسائل الصحية الدقيقة المستندة إلى الأدلة، والدور الحيوي للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والفحص المبكر في القضاء على المرض. هدفت الورشة من خلال النقاشات التفاعلية وتبادل المعرفة إلى بناء قدرات الإعلاميين وتمكينهم من إيصال رسائل مؤثرة تدعم الجهود الوطنية والعالمية للقضاء على سرطان عنق الرحم.

كل حياة تستحق أن نحافظ عليها، والقضاء على سرطان عنق الرحم مسؤولية مشتركة بيننا جميعاً. فالنجاح يعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات، ويُعد الإعلام شريكاً أساسياً في نشر المعلومات الصحية الدقيقة التي تحفّز المجتمعات على اتخاذ إجراءات وقائية.” وخلال الفعالية، أكد الدكتور عبد الله معتوق، رئيس قسم السيطرة على السرطان في وزارة الصحة الأردنية، على أهمية التعاون بين الشركاء، وجدّد التزام الوزارة بزيادة الوعي العام وتعزيز جهود الفحص المبكر. كما أشار إلى عمل الوزارة على إنتاج بيانات مستندة إلى الأدلة لدعم عملية اتخاذ القرار وتوجيه الاستراتيجيات الخاصة بالوقاية من سرطان عنق الرحم والقضاء عليه. كما قدّمت امفنت خلال الورشة الموجز السياساتي بعنوان “تسريع القضاء على سرطان عنق الرحم في الأردن”، حيث صرّحت السيدة زينة عبد المجيد، مسؤولة فنية أولى في امفنت: “يُعد هذا الموجز بمثابة خارطة طريق، إذ يعرض استراتيجيات لتسريع القضاء على سرطان عنق الرحم في الأردن. ومن خلال التركيز على الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج، وتعزيز دعم الرعاية الصحية، نهدف إلى تقديم إرشادات عملية لصنّاع القرار وأصحاب المصلحة لحماية صحة النساء في جميع أنحاء المملكة.”

وفي الختام، جددت الورشة التأكيد على أن الإعلام شريك قوي في الدعوة إلى قضايا الصحة العامة، لما له من قدرة على تشكيل الخطاب العام، ورفع الوعي، ودفع التغيير الإيجابي في السلوك الصحي نحو مستقبل خالٍ من سرطان عنق الرحم. الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) هي شبكة إقليمية تعنى بتعزيز أنظمة الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط وخارجه. تعمل مفنت بالشراكة مع وزارات الصحة، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف دعم الصحة العامة والوبائيات التطبيقية.