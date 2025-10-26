بنك القاهرة عمان
حسان: ملتزمون بتوجيهات الملك في خطاب العرش

35 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أوردها في خطاب العرش السامي خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين.
وقال حسّان، اليوم الأحد، إنه سيكون أمام الحكومة فرص كبيرة للتعاون مع البرلمان، خاصة في مشاريع القوانين المهمة والأساسية.


