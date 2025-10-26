بنك القاهرة عمان
المومني: خطاب العرش أكد استمرار التحديث الاقتصادي

46 ثانية ago
وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان) كان واضحاً، وهو أن مشروع التحديث الاقتصادي للدولة مستمر بأبعاده الإدارية والسياسية.
وأضاف المومني ، أن جلالة الملك تناول في خطاب العرش مضامين أساسية يتحدث عنها الأردنيون بمختلف توجهاتهم.
وبين أن قدر الأردن والأردنيين كان دوماً أن يعيشوا وسط أزمات إقليمية متتالية، تفرض إيقاعها على المنطقة، “لكننا – برغم ذلك – كنا دائماً على مستوى التحدي، بفضل قواتنا المسلحة ومؤسسات الدولة الراسخة، والعقلانية التي يتميز بها الخطاب والقرار السياسي الأردني”.
وأكد المومني أن أسمى لحظة في خطاب العرش تمثلت في قول جلالة الملك: “أنا أقلق، ولكن لا أخاف إلا الله”، معتبراً أن هذه العبارة تحمل رسالة عميقة لكل أردني، مفادها أن القلق مشروع أمام التحديات، لكن الخوف لا مكان له إلا من الله، وأن الواجب الوطني يحتم العمل والإخلاص في خدمة الوطن.
وفي ختام حديثه، لفت المومني إلى أنه من المبكر الحديث عن أي تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب في هذه المرحلة، مؤكداً أن الحكومة تركز حالياً على تنفيذ برامج التحديث وفق الأولويات الوطنية وبالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.


