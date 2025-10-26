بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الحدادين: الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الأمة رسم ملامح مرحلة جديدة تتضمن مضامين رفيعة ورؤية شاملة ترتكز على ترسيخ العمل الوطني المسؤول

10 ثواني ago
الحدادين: الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الأمة رسم ملامح مرحلة جديدة تتضمن مضامين رفيعة ورؤية شاملة ترتكز على ترسيخ العمل الوطني المسؤول

وطنا اليوم – عبر المحامي اكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق ، عن اعتزازه الكبير بالمضامين والرسائل والمرتكزات التي تضمنها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ، اليوم خلال افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الأمة ، موكداً أن الخطاب الملكي السامي رسم ملامح مرحلة جديدة ، تتضمن مضامين رفيعة ورؤية شاملة ترتكز على ترسيخ العمل الوطني المسؤول ، ووضع أولويات العمل القادمة للمسيرة الوطنية وفق رؤية شاملة ومتكاملة ، والتمسك بالثوابت الدستورية الراسخة في الدولة الحديثة .
وأشار الحدادين ، إن الخطاب الملكي السامي ، قدم نهجا قياديا متميزا رفيعا يقوم على الموازنة بين الأصالة والتحديث ، مسلطا الضوء على جذور المسيرة التشريعية العريقة في المملكة .
وأضاف ، إن خطاب العرش السامي جسد رؤية ملكية ثاقبة ترتكز على الاستدامة والتجديد ، وحمل رسائل دعم وتحفيز للارتقاء بالعمل الوطني واضعا الجميع أمام مسؤولية وطنية لمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين.
وختم الحدادين حديثه بقوله ، الخطاب الملكي السامي جدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطنية واهتمام المملكة بها ، ومواصلة العمل الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطنية مستقلة عاصمتها القدس .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:55

جرش.. سكان مخيم غزة يستقبلون الشتاء بجيوب فارغة

13:40

الملك: قطعنا شوطا ليس بالقليل في الإصلاحات التي تعهدنا بها

13:35

تحذير من علب مموهة متفجرة على شكل مواد غذائية بغزة

13:27

بنك القاهرة عمان و جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يجددان اتفاقية تحويل الهوية الجامعية إلى بطاقة ذكية‎

13:24

الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

13:19

عطاء لتنفيذ أنظمة طاقة متجددة لتحسين كفاءة الطاقة في 9 مستشفيات

12:30

سرعة الجيل الخامس الفائقة من زين تصل إربد

12:24

د. إسلام مسّاد: الحكومة الحالية تبني لواقع اقتصادي أفضل والإصلاح يحتاج إلى وقت

12:22

ازدحام وبيروقراطية في معبر جابر – نصيب تُثير معاناة المسافرين

12:16

حزب العمال الكردستاني يعلن انسحاب قواته من تركيا

12:05

الجيش السوداني يتراجع بالفاشر بعد قتال عنيف مع الدعم السريع

11:58

انتهاء فترة التسجيل الأولي للحج مساء اليوم

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025