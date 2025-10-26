الحدادين: الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الأمة رسم ملامح مرحلة جديدة تتضمن مضامين رفيعة ورؤية شاملة ترتكز على ترسيخ العمل الوطني المسؤول

وطنا اليوم – عبر المحامي اكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق ، عن اعتزازه الكبير بالمضامين والرسائل والمرتكزات التي تضمنها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ، اليوم خلال افتتاح الدورة البرلمانية الثانية لمجلس الأمة ، موكداً أن الخطاب الملكي السامي رسم ملامح مرحلة جديدة ، تتضمن مضامين رفيعة ورؤية شاملة ترتكز على ترسيخ العمل الوطني المسؤول ، ووضع أولويات العمل القادمة للمسيرة الوطنية وفق رؤية شاملة ومتكاملة ، والتمسك بالثوابت الدستورية الراسخة في الدولة الحديثة .

وأشار الحدادين ، إن الخطاب الملكي السامي ، قدم نهجا قياديا متميزا رفيعا يقوم على الموازنة بين الأصالة والتحديث ، مسلطا الضوء على جذور المسيرة التشريعية العريقة في المملكة .

وأضاف ، إن خطاب العرش السامي جسد رؤية ملكية ثاقبة ترتكز على الاستدامة والتجديد ، وحمل رسائل دعم وتحفيز للارتقاء بالعمل الوطني واضعا الجميع أمام مسؤولية وطنية لمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين.

وختم الحدادين حديثه بقوله ، الخطاب الملكي السامي جدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطنية واهتمام المملكة بها ، ومواصلة العمل الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطنية مستقلة عاصمتها القدس .