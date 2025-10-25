وزير الطاقة يتفقد غرفة المراقبة والتحكم بشركة توزيع الكهرباء

وطنا اليوم _

تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، يرافقه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم السبت، غرفة المراقبة والتحكم التابعة لشركة توزيع الكهرباء.

واستمع إلى شرح موجز قدمته مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، حول سير الأداء التشغيلي وخطط الشركة لرفع الجاهزية والاستعداد لفصل الشتاء المقبل، بما يضمن استمرارية تزويد التيار الكهربائي وجودة الخدمة لجميع المشتركين في مختلف مناطق امتياز الشركة.

وأكد الخرابشة أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الفنية، وتعزيز كفاءة أنظمة المراقبة والتحكم، بما يواكب تطور الطلب على الكهرباء، ويسهم في تعزيز أمن واستدامة التزويد، وتفعيل خطط الطوارئ لضمان الاستجابة الفاعلة خلال الظروف الجوية الطارئة.

وتغطي منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء، وفق بياناتها الرسمية، محافظات الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، ومنطقة الأغوار، إضافة إلى المناطق الشرقية في الرويشد والأزرق والصفاوي.