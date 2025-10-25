العدوان يكتب : عبدالرزاق عربيات… قامة وطنية صنعت إنجازاً سياحياً للأردن

وطنا اليوم _

بقلم : أنس العدوان

حين يترجل القادة عن مواقعهم، تبقى بصماتهم شاهدة على مسيرة من العطاء والإنجاز، وهكذا هو الدكتور عبدالرزاق عربيات، الذي حمل راية هيئة تنشيط السياحة الأردنية لسنوات طويلة، فكان فيها قائداً ملهمًا وواجهة وطنية أعادت للسياحة الأردنية بريقها، وجعلت من الأردن وجهةً حاضرةً على خارطة السياحة العالمية.

منذ توليه إدارة الهيئة، عمل الدكتور عربيات برؤية واضحة وإصرار لا يلين، واضعاً نصب عينيه هدفاً أساسياً: أن يرى العالم الأردن كما نراه نحن، بلد الأمن والجمال والتاريخ والإنسان. فقاد الحملات الترويجية الذكية التي أعادت للأردن مكانته في الأسواق الأوروبية والعربية والعالمية، وساهم في استقطاب أعداد غير مسبوقة من السياح، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والإقليمية التي مرّت بها المنطقة.

كان الدكتور عربيات إداريًا من الطراز الرفيع، يجمع بين الفكر الاقتصادي والإعلامي والترويجي، ويؤمن بأن النجاح الحقيقي لا يأتي إلا من خلال العمل الجماعي. لذلك شكّل نموذجًا في إدارة الفريق، ففتح الأبواب أمام الكفاءات الشابة، وأطلق مبادرات نوعية في التسويق الرقمي، وعزّز الشراكات مع القطاع الخاص، لتصبح الهيئة بيتًا جامعًا للسياحة الأردنية بكل أطيافها.

وكإنسان قبل أن يكون مسؤولًا، كان الدكتور عربيات الأخ والصديق، القريب من الجميع، المتواضع رغم المناصب، الذي يمدّ يده بالعون ويمنح من وقته بابتسامة لا تغيب. عرفناه رجل المواقف الصلبة والروح الطيبة، يجمع حوله المحبة والتقدير من كل من عمل معه أو تعامل معه، مؤمنًا أن النجاح لا يكتمل إلا بالعلاقات الإنسانية الصادقة.

كما كان حريصًا على أن تكون هيئة تنشيط السياحة شريكًا حقيقيًا في نهضة القطاع، فقاد مشاريع وطنية ضخمة ، ونجح في نقل صورة الأردن الإيجابية عبر أكبر المنصات الإعلامية العالمية، مما أسهم في رفع ثقة الأسواق السياحية الدولية بالمملكة.

اليوم، ومع إعلان انتهاء مهامه مديرًا عامًا للهيئة، يودّع الدكتور عبدالرزاق عربيات موقعه، لكنه لا يودّع رسالته. فالرجل الذي أعطى من وقته وجهده وخبرته ما يستحق التقدير والاحترام، سيبقى رمزًا من رموز النجاح السياحي في الأردن، وواحدًا من الذين صنعوا الفرق، في مرحلة تحتاج إلى الرجال الذين يعملون بصمت ويؤمنون أن الوطن أولاً وأخيرًا.

شكرًا دكتور عبدالرزاق عربيات…

كنت القائد والإداري، والأخ والصديق، ورجل الإنجاز الذي خدم الوطن بإخلاص وترك أثرًا خالدًا في ذاكرة السياحة .

* مدير الاعلام والعلاقات العامة هيئة تنشيط السياحة