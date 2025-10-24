عجلون تشهد حركة سياحية نشطة من مختلف الجنسيات

وطنا اليوم:تشهد محافظة عجلون هذه الأيام حركة سياحية متزايدة ونشطة تعكس المكانة المتصاعدة للمحافظة كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، حيث تتوافد الأفواج من السياح المحليين والإقليميين والدوليين من مختلف الجنسيات للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، واستكشاف المواقع الأثرية العريقة كـقلعة عجلون وموقع مار إلياس، وزيارة التلفريك والتجول في المسارات البيئية الساحرة التي تمتد بين الغابات والوديان.

وقال مدير السياحة بالوكالة علي زيدان ان هذا الانتعاش السياحي الملحوظ يأتي نتيجة جهود وزارة السياحة والآثار المتواصلة في دعم وتطوير المنتج السياحي العجلوني، من خلال تحسين البنى التحتية، وتعزيز البرامج الترويجية، وتمكين المجتمعات المحلية للاستفادة من العوائد السياحية .

وقد انعكست هذه الحركة بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث نشطت التجارب السياحية المجتمعية وازدهرت البيوت الريفية وبيوت الضيافة والمشاريع الصغيرة التي تقدم المأكولات التراثية والمنتجات العجلونية الأصيلة، لتشكل بذلك نموذجاً حياً للسياحة المستدامة التي تمزج بين التراث والبيئة والضيافة الأردنية الأصيلة.

واضاف زيدان ان برنامج اردنا جنة كان له اثرا ايجابي حيث حظيت محافظة عجلون بنصيب الأسد من الزوار منذ انطلاق البرنامج من قبل وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في 25/ 4/ 2025v مبينا ان عدد زوار المحافظة ضمن البرنامج حتى الان بلغ زهاء 9 الاف زائر لمناطق شلالات راجب وعجلون والقلعة ومار الياس ومواقع اخرى .

واشار زيدان الى ان جميع المطاعم والاستراحات والمنتجعات التي تقدم الطعام تندرج ضمن برنامج اردننا جنة بالاضافة الى 6 تجارب سياحية عبارة بيوت تقدم الطعام للزوار .

وقال زيدان ان المثلث الذهبي يحظى ايضا بحركة سياحية نشطة من ابناء محافظة عجلون مشيرا لانطلاق عديد من الرحلات ضمن برنامج ردننا جنة من مركز الزوار باتجاه البترا، وادي رم، والعقبة ضمن رحلات المبيت السياحية التي تهدف إلى تعريف المشاركين بجمال وتنوع الوجهات السياحية في جنوب المملكة مشيرا الى ان هذا البرنامج يأتي بدعم من وزارة السياحة والآثار وتنفيذًا لرؤيتها في تشجيع السياحة الداخلية وتعزيز الحركة الاقتصادية في مختلف المحافظات، من خلال رحلات مدعومة تتيح للمواطنين استكشاف كنوز الأردن السياحية بأسعار رمزية وتجارب مميزة.

برنامج “أردننا جنة”

ولفت زيدان عجلون اليوم تثبت أنها ليست مجرد وجهة سياحية، بل قصة نجاح وطنية تتجدد يوماً بعد يوم، بفضل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية، وما تحظى به من دعم رسمي ومجتمعي متكامل.

الى ذلك انطلقت في فندق قلعة الجبل السياحي فعاليات البرنامج التدريبي المدعوم من وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع جمعية درب الأردن وكلية عمّون للتعليم الفندقي والسياحي، والذي يستمر لمدة ثلاثة ايام وهدف البرنامج إلى رفع كفايات مزوّدي الخدمات السياحية وتأهيلهم لتقديم خدمات متخصصة وعالية الجودة لمرتادي المسارات، من خلال تدريب عملي ونظري في مجالات الضيافة، والاستقبال، والسلامة العامة، وخدمة الطعام والشراب ، يمتد البرنامج على مدار 24 ساعة تدريبية، بمشاركة 17 متدربًا من ممثلي العائلات التي تعمل في تقديم الخدمات السياحية على المسارات في محافظة عجلون ، وتُعد المحافظة المحطة الثانية بعد محافظة إربد ضمن هذا البرنامج التدريبي النموذجي، الذي سيتواصل في المراحل القادمة ليشمل بقية محافظات المملكة، ضمن خطة تدريبية متكاملة تغطي جميع المناطق التي يمر بها درب الأردن الممتد على طول 640 كم من أم قيس شمالًا إلى العقبة جنوبًا.

ويشكل الندريب خطوة مميزة نحو تعزيز جودة الخدمات السياحية ورفع قدرات الكوادر المحلية بما يدعم السياحة المستدامة على المسارات السياحية عامه ومسار درب الأردن خاصة.