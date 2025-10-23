بنك القاهرة عمان
زين تدعم برنامج “المسرّع المهني” لوزارة الاقتصاد الرقمي وتواصل التزامها بتمكين الشباب

23 أكتوبر 2025
زين تدعم برنامج “المسرّع المهني” لوزارة الاقتصاد الرقمي وتواصل التزامها بتمكين الشباب

وطنا اليوم:قدّمت شركة زين الأردن دعمها لبرنامج المنح الممولة من مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف” لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والهادفة إلى تعزيز المهارات الرقمية للشباب وربطهم بفرص عمل حقيقية في السوق المحلي والعالمي.
وتَمثّل دعم زين لهذا البرنامج بتوفير حزم إنترنت مجانية لجميع المشاركين المقبولين في برامج المنح الرقمية المندرجة ضمن المشروع، وذلك انطلاقاً من التزامها بتسخير مختلف الخدمات التي تقدّمها لتمكين الشباب، حيث ستساهم هذه الحزم بتعزيز وصول الشباب الأردني إلى التدريب الرقمي، وضمان استكمال الشباب المشاركين برامجهم التعليمية دون انقطاع، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المحتوى الرقمي بسلاسة عبر تغطية تكلفة الإنترنت طوال فترة التدريب، حيث يمكن للمستفيدين تفعيل الحزم مباشرة عبر تطبيق زين للهواتف الذكية (Zain Jo) بعد القبول الرسمي في إحدى برامج المنح الرقمية.
ويأتي دعم زين لهذا البرنامج في إطار دورها الكبير كشريك وطني رئيسي في دعم الشباب والمبادرات الوطنية، ومساندة الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرات الجيل الجديد وتمكينه بالمعرفة والمهارات الرقمية، انسجاماً مع رؤيتها في خدمة المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في الأردن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي ببرامج مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف YTJ و برامج جمعية المهارات الرقمية Digiskills وتشجيع الشباب على التسجيل فيها.
تأتي هذه الخطوة تقديرًا لجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وجمعية المهارات الرقمية، وتعكس منهج زين الأردن الداعم للمبادرات الوطنية، حيث تهدف إلى تمكين الشباب الأردني وتزويدهم بالأدوات التقنية اللازمة لبناء مستقبل مهني رقمي مزدهر.


