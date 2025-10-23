بنك القاهرة عمان
“أونروا”: أكثر من 61 مليون طن أنقاض تغطي غزة

23 أكتوبر 2025
“أونروا”: أكثر من 61 مليون طن أنقاض تغطي غزة

وطنا اليوم _

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، مشيرةً إلى أن أحياء بأكملها مُحيت من الوجود جراء الدمار المستمر.

وأكدت الوكالة وفق موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وشددت الوكالة الأممية على أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين ورغم استمرار الحظر، مؤكدة التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة.


