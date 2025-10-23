الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر “تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة”

وطنا اليوم:شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس من كلية الآداب والعلوم في جامعة عمّان الأهلية بأعمال المؤتمر الدولي الذي نظّمه المنتدى العالمي للوسطية بعنوان “تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة: الفرص والتحديات”، بمشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية من الأردن وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وقد افتُتِح المؤتمر برعاية دولة أحمد عبيدات، رئيس الوزراء الأسبق، الذي أكّد أن المرأة تمثل الركن الأساسي في الأسرة، وأن تمكينها يعدّ مدخلاً رئيساً للحفاظ على تماسك المجتمع.

من جانبه، أشار الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري إلى أن تعزيز منعة الأسرة يشكل محطة مهمة في تمكينها ودعم دورها المجتمعي وفقاً للقيم العربية والإسلامية.

وتضمنت جلسات المؤتمر الأولى أوراقاً بحثية تناولت دور المؤسسات التربوية في بناء أسرة مستقرة، وأثر وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، والتحديات التي تواجه الأسرة في ظل التحولات السريعة. كما ناقشت أوراق اليوم الثاني محاور فكرية وعلمية ركزت على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في البناء الأسري، والأسرة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية، وتمكين الأسرة وأثره في نهضة الأمة وقوة الدولة.

وقد شهد المؤتمر حضوراً فاعلاً من أعضاء الهيئة التدريسية، ممثلين بـ الدكتور عبدالله الطراونة، والدكتور عمار المحارمة، والمدرسة رنا القيسي، والمدرسة آية خلف، الذين تابعوا أعمال الجلسات وشاركوا في الحوارات والنقاشات التي أثرت مداولات المؤتمر وأسهمت في إثراء الفهم الأكاديمي للقضايا الاجتماعية المعاصرة.

وتأتي مشاركة أعضاء هيئة التدريس من جامعة عمان الاهلية في هذا الحدث انسجاماً مع رؤية الجامعة في تعزيز الوعي الفكري والبحثي لدى كوادرها الأكاديمية، وتمكينهم من المساهمة في معالجة قضايا المجتمع بروح علمية مسؤولة.