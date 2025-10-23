التحول الرقمي في الأردن… رؤية ولي العهد نحو المستقبل

د.مارسيل جوينات

في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا لتغيّر ملامح العالم، يأتي افتتاح ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لأول مشروع رقمي متكامل في الأردن كرسالة واضحة بأن المملكة ماضية بثقة في طريق الحداثة والتطور، وأن التحول الرقمي لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية تمس حاضرنا ومستقبلنا.

هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية رقمية جديدة، بل هو عنوان لمرحلة مختلفة من التفكير والإدارة والتنمية. فالدولة اليوم لا تتحدث فقط عن تطوير الخدمات أو تحديث الإجراءات، بل عن بناء منظومة رقمية شاملة تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والحكومة، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب الأردني ليكونوا جزءًا فاعلًا من الثورة التكنولوجية العالمية.

من يتابع خطوات سمو ولي العهد يدرك أن اهتمامه بالتكنولوجيا وريادة الأعمال والشباب ليس طارئًا، بل هو نهج متكامل يسعى من خلاله إلى تمكين الجيل الجديد من أدوات المستقبل. فالمشروعات الرقمية التي تُطلق اليوم هي استثمار في العقول قبل أن تكون استثمارًا في الأجهزة والأنظمة.

إن أهمية هذا التحول الرقمي لا تنحصر في الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتقليل البيروقراطية، وتوفير الوقت والجهد، وجعل الخدمات الحكومية أكثر شفافية وسرعة وكفاءة. كما أنها تفتح الباب أمام اقتصاد جديد يعتمد على المعرفة والإبداع، ويجعل من الأردن بيئة جاذبة للمشاريع الريادية والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويشكل الشباب الأردني المحور الأساس لهذا التحول، فهم قوة الأردن الحقيقية ومفتاح تقدّمه المستقبلي. ومع انفتاح العالم على التقنيات الحديثة، أصبح لدى الشباب الأردني فرصة غير مسبوقة للإبداع، والعمل في مجالات جديدة تتجاوز الحدود الجغرافية، من البرمجة إلى الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي.

هذا التحول يمنحهم منصة ليكونوا صنّاع المستقبل لا متلقيه، ويعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يعكس المشروع رؤية ولي العهد في تمكين الشباب من الحلم والتخطيط والعمل ضمن بيئة رقمية متطورة، تمنحهم الفرصة لبناء مشاريعهم الخاصة والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.

إنه انتقال من مفهوم “الوظيفة” إلى مفهوم “الفرصة”، ومن الانتظار إلى المبادرة.

من زاوية أخرى، فإن هذه الخطوة تضع الأردن في موقع متقدم إقليميًا، حيث يتجه العالم نحو التحول الشامل إلى الاقتصاد الرقمي، وتنافس الدول على من يمتلك بنية تحتية ذكية ومجتمعًا رقميًا واعيًا. والأردن، بقيادته الهاشمية الشابة، يدرك أن المستقبل لن ينتظر أحدًا، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأضمن لمواكبة هذا التغيير.

التحول الرقمي الذي يرعاه ولي العهد ليس مجرد شعار تنموي، بل هو رؤية لبناء دولة حديثة قادرة على الجمع بين الأصالة والانفتاح، بين التراث العريق والطموح التكنولوجي. وهو أيضًا رسالة ثقة بأن شباب الأردن قادرون على أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع المستقبل، لا متفرجين عليه.

قد يكون هذا المشروع خطوة أولى، لكنه بلا شك خطوة نوعية في طريق طويل يرسم ملامح الأردن الجديد؛ أردن التكنولوجيا، والإبداع، والعقل المنفتح على العالم.