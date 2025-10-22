بنك القاهرة عمان
الأونروا تعلن توسيع عملياتها في غزة والاحتلال يمنعها من إدخال المساعدات

22 أكتوبر 2025
الأونروا تعلن توسيع عملياتها في غزة والاحتلال يمنعها من إدخال المساعدات

وطنا اليوم:أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها تقوم بتوسيع عملياتها في مدينة غزة، وبأنها تستأنف خدماتها الصحة والخدمات المتعلقة بملاجئ الطوارئ وتوزيع المياه وإزالة النفايات الصلبة.
وأضافت الأونروا، في منشور على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، بأن لديها ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة، تكفي حاجة سكان القطاع من المواد الغذائية لستة أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي يحتاجها أهل القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال كل هذه المساعدات.


