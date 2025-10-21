لأهلي والأرثوذكسي يعتذران عن المشاركة في دوري السلة الممتاز لموسم 2025

وطنا اليوم_

أعلن ناديا الأهلي والأرثوذكسي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، رسميا اعتذارهما عن المشاركة في بطولة دوري الدرجة الممتازة لموسم 2025، عبر كتب رسمية وجهت إلى الاتحاد الأردني لكرة السلة.

وقال الأهلي، في بيان، إن القرار جاء بعد دراسة عدد من الملاحظات الإدارية والفنية، مشيرًا إلى غياب الرؤية الاحترافية والتحديات المالية التي تواجه الأندية، إضافة إلى تأثير زيادة عدد اللاعبين الأجانب على فرص مشاركة المحليين، وضرورة إعادة النظر في آليات تطوير الفئات العمرية وتنظيم المنافسات.

وأكد أمين عام النادي الدكتور عبدالله شفاقوج، أن النادي سيواصل دعم كرة السلة الأردنية متى توفرت بيئة احترافية عادلة، تسهم في تعزيز استقرار اللعبة وتطورها.

من جهته، أبلغ النادي الأرثوذكسي الاتحاد الأردني لكرة السلة باعتذاره الرسمي عن المشاركة في الموسم المقبل دون الإفصاح عن أسباب إضافية، مكتفيا بالتواصل وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد ترتيباته النهائية للموسم الجديد في ضوء المستجدات الأخيرة.