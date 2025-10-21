وزير الأشغال يتفقد مشروع معالجة الانزلاق على طريق الموجب

وطنا اليوم _

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم، موقع مشروع معالجة الانزلاق على طريق الموجب في محافظة مادبا، الذي تنفذه الوزارة ضمن خطة شمولية لصيانة الطرق الحيوية وتعزيز السلامة المرورية على شبكة الطرق في المملكة.

وشدد أبو السمن خلال الجولة الميدانية على أن الوزارة، من خلال كوادرها الفنية، تواصل تنفيذ خطط دورية وموسمية لصيانة الطرق وفق المعايير العالمية، وتولي السلامة المرورية أولوية قصوى .

ووجه بضرورة سرعة انجاز الاعمال لإعادة فتح الطريق أمام حركة السير، والإلتزام بأعلى المواصفات الفنية المعتمدة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الجزء المتضرر من الطريق وضمان استدامته وسلامة مستخدميه، حيث يتضمن إزالة المواد المنزلقة، وإنشاء ميول ومصاطب وقطوع هندسية للمنطقة الجبلية المحاذية، إلى جانب إعادة إنشاء جسم الطريق.

كما تشمل الأعمال تنفيذ أنظمة متقدمة لتصريف المياه الجوفية والسطحية، إضافة إلى تعزيز عناصر السلامة العامة لضمان بيئة مرورية آمنة ومستقرة.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع بدأت بتحويل حركة السير إلى تحويلة مؤقتة تم تجهيزها بكافة متطلبات السلامة من إشارات ولوحات إرشادية وتحذيرية، بهدف تسهيل الحركة والحفاظ على سلامة السائقين، إلا أن أعمال القطع الصخري والحفر للوصول الى مصادر الينابيع في الموقع دفعت الوزارة لإغلاق الطريق بشكل كامل حفاظا على السلامة العامة.

يشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع تمتد لـ 90 يومًا، وتبلغ كلفته التقديرية نحو 112 ألف دينار.