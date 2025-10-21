هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا تعقد دورة تدريبية حول التجارة الإلكترونية

وطنا اليوم – عقدت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبا دورة تدريبية حول “التجارة الالكترونية ” بمشاركة 25 شاب وشابة.

وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة ان مثل هذه الدورات التدريبية تعمل على تنمية مهارات الشباب والشابات ورفع قدراتهم الانتاجية والتسويقية وتحفزهم للعمل والانتاج، مما يساهم في تأمين مصادر دخل اضافية للشباب والشابات وتعزز مهارات التسويق وريادة الاعمال لديهم.

وقالت المدربة تقوى القرم أن هذه الدورة تهدف الى تمكين الشباب والشابات على بناء مهاراتهم وقدراتهم في مجال التجارة الالكترونية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في تسويق المنتجات بالاضافة الى بناء المهارات في كيفية اختيار المحتوى الذي يتناسب مع ما سيتم نشره وتوقيت النشر والمهارات المتعلقة بالتجارة، الأمر الذي يسهم برفع قدراهم في تسويق منتجاتهم ويساهم في تأمين مصادر دخل لهم.

يشار الى ان التجارة الإلكترونية جاءت ضمن محور بناء القدرات والتدريب والذي يهدف الى بناء قدرات الشباب في كافة مجالات الحياة لمساعدتهم على النمو والتطور واستغلال طاقاتهم الى اقصى حد، والمساهمة في تمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً.