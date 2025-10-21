“فوربس” تختار رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ضمن أقوى قادة الرعاية الصحية

وطنا اليوم _

اختارت مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، ضمن أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث تشمل القائمة صُنّاع التغيير من الرؤساء التنفيذيين، والمؤسسين، والمساهمين والمستثمرين، الذين يُعيدون رسم ملامح منظومة الرعاية الصحية في المنطقة للعقد المقبل.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، عبر الحموري عن امتنانه لهذا التكريم الذي وصفه بالنجاح للقطاع الصحي الأردني، وتحقق بسبب جهود القطاع الصحي الأردني، ويأتي تتويجاً للسمعة الطيبة التي يتمتع بها الأردن الذي حقق نجاحات كبيرة كمقصد للسياحة العلاجية.