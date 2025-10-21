بنك القاهرة عمان
قناة بريطانية تصدم مشاهديها بمذيعة ليست حقيقية

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أثارت حلقة جديدة من برنامج Dispatches على القناة الرابعة البريطانية جدلا واسعا بعدما كشفت أنها استخدمت مذيعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، في سابقة تعد الأولى من نوعها في التلفزيون البريطاني.
وتناولت الحلقة، التي بثت مساء الإثنين بعنوان “Will AI Take My Job”، تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في قطاعات مثل القانون، الموسيقى، الأزياء والطب.
وفي نهاية الحلقة، كشفت القناة أن مقدمة البرنامج، عائشة جابان، لم تكن شخصا حقيقيا، بل شخصية مولدة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقالت الشخصية الافتراضية: “الذكاء الاصطناعي سيمس حياة الجميع في السنوات القادمة. بالنسبة للبعض، سيأخذ وظائفهم. موظفو مراكز الاتصال؟ خدمة العملاء؟ وربما حتى مذيعو التلفزيون مثلي. لأنني لست حقيقية”.
وأضافت: “لم أكن في مواقع التصوير، وصوتي وصورتي صمما بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
الخطوة أثارت ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها بعض المشاهدين بـ”المخيفة”، وشبهها آخرون بحلقات من مسلسل الخيال العلمي المرآة السوداء “Black Mirror”.
وقال مشاهدون عبر منصة “اكس” إن استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة “مقلق” و”يثير تساؤلات بشأن المستقبل المهني للعديد من العاملين”.
ووفقا للبرنامج، فإن نحو 74 بالمئة من أصحاب العمل في المملكة المتحدة أفادوا بأنهم بدأوا بالفعل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مهام كانت تنجز سابقا بواسطة البشر.
وقالت رئيسة الأخبار والشؤون الجارية في القناة الرابعة، لويزا كومبتون، إن استخدام المذيعة الافتراضية كان خطوة تجريبية، ولن تعتمد القناة على الذكاء الاصطناعي في تقديم محتواها الإخباري مستقبلا.
وأضافت: “هدفنا هو تقديم صحافة دقيقة وموثوقة، وهو ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تحقيقه. لكن هذه التجربة تظهر مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على التلاعب بالمحتوى وإرباك الجمهور”


