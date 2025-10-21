بنك القاهرة عمان
وزير الإدارة المحلية يتفقد عددا من بلديات محافظة المفرق

21 أكتوبر 2025
وزير الإدارة المحلية يتفقد عددا من بلديات محافظة المفرق

قام وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية في عدد من بلديات محافظة المفرق، شملت، دير الكهف، وصبحا والدفيانة، والصالحية، ونايفة، وبني هاشم، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على جاهزيتها لفصل الشتاء.

وخلال الجولة، التقى الوزير برؤساء لجان البلديات وعدد من الموظفين في مقار البلديات، واستمع من رؤساء اللجان حول سير العمل والمشروعات القائمة، إلى جانب التحديات التي تواجه البلديات والاحتياجات اللازمة لتعزيز أدائها وتحسين الخدمات.

كما تفقد المصري عدداً من المواقع والمناطق التابعة لتلك البلديات، للاطلاع على أعمال الصيانة الجارية، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف مجاري الأودية، ومستوى النظافة العامة في الشوارع والمرافق الخدمية، ضمن خطط الاستعداد لفصل الشتاء.

وأكد المصري خلال الجولة، أهمية استمرار البلديات في رفع جاهزيتها وتعزيز قدرات كوادرها الفنية والإدارية، مشددا على ضرورة رفع مستوى النظافة العامة، وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات البلدية بما ينعكس إيجاباً على راحة المواطنين وجودة حياتهم.


