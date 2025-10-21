وزير التربية يتفقد مدارس في مديرية لواء القويسمة

وطنا اليوم _

شارك وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، طلبة مدرسة اليادودة الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي، في مستهل جولة تفقدية قام بها اليوم الثلاثاء، لعدد من المدارس، التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة، بهدف الوقوف على الواقع التربوي وسير العملية التعليمية في مدارس المنطقة.

وشملت الزيارة، التي رافقه خلالها النائب أحمد الهميسات ومديرا إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد آفاق الرمامنة، مدارس: البترا الأساسية الأولى والثانية، وجاوا الشرقية الثانوية للبنات، وعبد الرحمن بن عوف الأساسية للبنين، واسكان الطيبة الثانوية الأولى المختلطة، والجويدة الأساسية المختلطة الأولى والثانية، والجويدة الثانوية للبنين، والملك عبدالله الثاني للتميز/ المقابلين، وأبو بكر الصديق الثانوية للبنين الأولى والثانية.

وتابع الدكتور محافظة، خلال جولته، سير انتخابات البرلمان الطلابي في المدارس التي زارها، والتي أجرتها الوزارة اليوم في مدارس المملكة كافة، مبينًا أن هذه المجالس تسعى لإعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية وامتلاك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة وتعزيز روح الانتماء للوطن، إضافة إلى رفع مستوى الوعي السياسي والديمقراطي بين الطلبة.

وجال الدكتور محافظة في مختلف مرافق المدارس التي شملتها الزيارة، وحضر جانبًا من الحصص الدراسية، مستمعًا لملاحظات واستفسارات الطلبة.

كما تابع سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني (BTEC) في المدارس المهنية للاطمئنان على التجهيزات التي وفرتها الوزارة وتساهم في إنجاح البرنامج، مستمعًا إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين.

وأكد الدكتور محافظة، خلال الجولة، حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي.