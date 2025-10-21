بنك القاهرة عمان
21 أكتوبر 2025
بدء إنشاء مركز خدمات حكومي في مجمع الملك حسين للأعمال

وطنا اليوم:كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الثلاثاء، عن بدء العمل على إنشاء مركز خدمات حكومي/ غرب عمّان في مجمع الملك حسين للأعمال.
وقال الوزارة إن مدة المشروع 90 يوما من تاريخ بدء العمل به في 21 تشرين الأول 2025.
وأوضحت الوزارة بأن المركز يجري العمل عليه بإشراف الوزارة وسيوفر خدمات مثل باقي مراكز الخدمات الحكومية القائمة حاليا.
وبحسب ما رصد فالمركز يقام على جزء من أرض تابعة للمجمع بالقرب من بوابة رقم 2.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى نهاية شهر أيلول الماضي 4.117.550 معاملة، إضافة إلى استقبال 1.657763 زائرا.
وتشغل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حاليا 9 مراكز خدمات حكومية موزعة في مختلف محافظات المملكة وتعمل على زيادتها لتصبح 16 مركزا خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في مواقعهم وتوفير بيئة عصرية ومتكاملة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.
وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الخدمات الحكومية في مختلف مناطق المملكة توفر مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، وتمتد ساعات عملها لتشمل ما بعد أوقات الدوام الرسمي، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة.


