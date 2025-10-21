بعد فيديو عن الهدر.. المياه: إصلاح أي خط رئيسي يستوجب تفريغه أولا

وطنا اليوم:أوضحت شركة مياه الأردن “مياهنا”، أن عمليات الصيانة التي تقوم بها فرق الشركة الفنية على أي من الخطوط الناقلة الرئيسية تستوجب تفريغ الخط من المياه أولا.

وأضافت الشركة أنه بالإشارة إلى الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن هدر المياه، بالقرب من مثلث اليزيدية، فإن أعمال الصيانة تستوجب تفريغ المياه عند أخفض نقطة، لضمان إنجاز العمل وفق معايير فنية تراعي فيها سلامة العاملين إلى جانب الحفاظ على إيصال المياه للمشتركين وعدم انقطاعها لفترات طويلة.