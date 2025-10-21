محافظ الزرقاء يستدعي مستضيفي عضو الكنيست وعشائر بئر السبع تطالب بتحقيق حكومي والميثاق يتبرأ

وطنا اليوم:قرر محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، استدعاء الأشخاص الذين قاموا باستضافة عضو حزب الليكود وعضو الكنيست “الإسرائيلي” النائب عفيف عابد.

وكان النائب الدرزي عفيف عابد، المنتمي إلى حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، قد أثار جدلاً واسعاً بعد مشاركته في مأدبة عشاء أُقيمت في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء، لكونه من أنصار نتنياهو ومؤيدي العدوان على غزة، وما يصفه بضرورة القضاء على حركة “حماس”.

ودخل عفيف الكنيست في آذار 2023 خلفاً لوزير الحرب “الإسرائيلي” يوآف غالانت، بعد أن أعلن نتنياهو إقالته.

الى ذلك نفى أمين عام حزب الميثاق الوطني بالوكالة، عبيد ياسين، مشاركة الحزب في حفل استقبال النائب في الكنيست الاسرائيلي الحليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الضليل قبل يومين.

وقال ياسين في توضيح ، إنّ عضوًا في الحزب دعي إلى الفعالية بشكل شخصي، وحضرها كذلك بشكل شخصي دون تمثيل الحزب، حيث طالبته إدارة الحزب الإثنين بكتاب يفسر أسباب ذلك، ليؤكد لها أنه لم يكن يعلم أنّ النائب عفيف عبد عضو في حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو.

وأكد الحزب أنّ الخطأ في مثل هذه المواقف غير مقبول وسيتخذ إجراءً بحق العضو، وسيعلن عنه مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أنّ الميثاق لا يتشرف بأن يستقبل متطرفًا حليفًا لنتنياهو.

وأشار ياسين إلى أنّ الميثاق موقفه واضح وثابت، خلف موقف جلالة الملك المتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه تقرير المصير

كما أصدر أبناء بئر السبع في الأردن، وخصوصا شريحة الشباب المفوضين بذلك، بيانا شديد اللهجة استنكروا فيه استقبال عضو الكنيست الإسرائيلي عفيف عبد في بعض مناطق المملكة، لا سيما في منطقة الظليل بمحافظة الزرقاء.

وأكد البيان أن الحادثة كانت خطأ غير مقصود وغير مخطط له من قبل المستضيف وعشيرته، مؤكدين تقديرهم واحترامهم لعشيرتهم وقبيلتهم.

ووصف البيان الفعل بالجريمة بحق الشعب الفلسطيني والأردني والأمة العربية جمعاء، ومساسا بتاريخ أبناء بئر السبع الذين قدموا الشهداء والقادة في سبيل الدفاع عن فلسطين وكرامة الأمة.

وأشار إلى أن أبناء عشائر وقبائل بئر السبع في غزة والنقب وفلسطين هم رمز الصمود والثبات على الحق، مؤكدين انتمائهم الكامل للوطن الأردني وقيادته الهاشمية.

وأكد البيان أن جميع قادة الاحتلال الإسرائيلي، مجرمي حرب، رافضا أي تبرير أو تواطؤ يُخفف من مسؤولياتهم عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

كما رفض البيان بشكل مطلق لأي شكل من أشكال التطبيع الرسمي أو الشعبي مع ممثلي أو داعمي سياسات الاحتلال.

وشدد على رفع الغطاء العشائري والمجتمعي عن أي شخص يتعاون مع العدو أو يستضيفه أو يمنحه شرعية.

وطالب البيان الحكومة الأردنية بالتحقيق الفوري ومحاسبة كل من قام أو سهّل هذا الاستقبال، واتخاذ إجراءات رادعة، داعيا لمنع دخول كل من يثبت تواطؤه أو تأييده لجرائم الاحتلال، ووضع قوائم حظر واضحة.

وختم أبناء بئر السبع بيانهم بالتأكيد على موقفهم الثابت ضد التطبيع، والوفاء لعهدهم تحت ظل الراية الهاشمية، سائلين الله أن يحمي الأردن وفلسطين وأن تبقى غزة حرة أبية