جامعة البترا تتقدم في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2025

وطنا اليوم:حققت جامعة البترا إنجازًا جديدًا بتقدمها في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2025، إذ حلّت في المرتبة 124 على مستوى الجامعات العربية، متقدمةً عدة درجات عن تصنيف عام 2024.

وتسلّم الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس جامعة البترا، شهادة التصنيف خلال مشاركته في منتدى QS العربي الذي أُقيم برعاية جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، بحضور نخبة من قادة التعليم العالي وخبراء التصنيفات الجامعية في المنطقة، وتحت رعاية معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في سلطنة عُمان، الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية.

ويُذكر أن تصنيف QS يُعد من أبرز أنظمة التصنيف العالمية للجامعات، وتصدره سنويًا شركة كواكواريلي سيموندس البريطانية، بهدف تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي استنادًا إلى مجموعة من المعايير تشمل السمعة الأكاديمية، والسمعة التوظيفية، وجودة البحث العلمي، والتأثير الأكاديمي.

الجدير بالذكر أن جامعة البترا حصلت على تقييم خمس نجوم في هذا التصنيف، كما دخلت التصنيف العالمي لـ QS ضمن الفئة 1201–1400. ويُعد هذا التصنيف وسيلة لتحسين الأداء في الجامعة، والتعبير عن الممارسات الحقيقة والراسخة في البيئة الجامعية وسيحثها على المضي قدمًا في تحسين كافة المعايير التي ينتهجها التصنيف، بهدف رفع مستوى الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة بشكل حقيقي.