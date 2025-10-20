مكافحة المخدرات تتعامل مع ست قضايا نوعية في عدد من مناطق المملكة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عددٍ من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة، أُلقي القبض خلالها على 12 تاجرًا ومهربًا ومروّجًا للمخدرات، وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد.

وفي أبرز القضايا، تمكنت كوادر الإدارة، بالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في معبر جابر الحدودي، من إحباط محاولة تهريب 85 ألف حبة مخدّرة إلى المملكة، حيث أُلقي القبض على الشخص المتورط، وبالتحقيق معه تبيّن أنه قام بتخزين كمية من مادة الحشيش المخدّرة داخل منزله. وجرى تفتيش المكان وضُبطت 13 كفًّا من الحشيش.

وفي جنوب العاصمة، نفّذت فرق المداهمة والتحقيق حملةً أمنية على تجار ومروّجي المخدرات، وأُلقي القبض خلالها على ثلاثة أشخاص، أحدهم من التجار الرئيسيين الذين يزوّدون المروّجين بتلك المواد، وضُبطت بحوزته 15 كفًّا من الحشيش. كما أُلقي القبض في العاصمة كذلك على ثلاثة مروّجين للمخدرات بعد جمع المعلومات حولهم، وضُبطت بحوزتهم 9 كفوف من مادة الحشيش.

وفي محافظة جرش، وبعد جمع المعلومات حول أحد تجار المخدرات والتأكد من قيامه بنقل كميةٍ من المواد المخدّرة من لواء الرمثا باتجاه محافظة جرش برفقة شخصٍ آخر، جرى مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما، وضُبط بحوزتهما 40 كفًّا من الحشيش. وفي محافظة الزرقاء، دُهم أحد مروّجي المخدرات وضُبطت بحوزته 6 كفوفٍ من الحشيش.

وفي محافظة العقبة، وبعد جمع المعلومات حول تاجرٍ للمخدرات والتأكد من قيامه بحيازة وتخزين كمية كبيرة من المواد المخدّرة، تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه جرى تحديد مكان إخفاء المواد المخدّرة في منطقةٍ صخريةٍ وعرة، وبتمشيط المنطقة جرى ضبط 36 كفًّا من الحشيش كان قد أخفاها هناك.