“الغذاء والدواء” تُطلق فعاليات يوم توعوي متخصص بمناسبة اليوم العالمي للغذاء

وطنا اليوم:بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء والذى يصادف السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وجاء هذا العام تحت شعار: ” يدًا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل” ، أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فعاليات يوم توعوي متخصص، بحضور واسع لممثلين عن جهات رسمية ودولية، وشركاء من القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين في قطاع الغذاء.

‏‎وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، أن سلامة وجودة الغذاء تشكلان ركيزة أساسية في حماية صحة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن المؤسسة من هذ المنطلق تواصل العمل لتعزيز أنظمة الرقابة والتفتيش، وتشجيع الممارسات السليمة في إنتاج وتداول الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الآمن والسليم.

ودعت عبيدات إلى تنفيذ برامج عملية تسهم في دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق الأمن الغذائي باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة، في مقدمتها تطوير منصة رقمية تربط بين المستهلكين والمنتجين والجهات الرقابية لتبادل المعلومات الموثوقة حول سلامة الغذاء والتغذية الصحية.

ولفتت إلى ضرورة دمج التثقيف الغذائي في المناهج الدراسية، ودعم الشركات الناشئة والمبادرات التي تعتمد ممارسات صديقة للبيئة في مجالات التغليف والإنتاج، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من الفاقد والهدر الغذائي.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الشرق الأوسط لتبادل الخبرات والبيانات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة أمن غذائي متكاملة ومستدامة على مستوى المنطقة.

وشارك في الفعالية مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي الحمكري ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وعدد من ممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة، وممثلين عن غرفة تجارة الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين، فضلاً عن خبراء وأكاديميين من قطاع الغذاء.

وفي عرض تقديمي أكد مدير مديرية الغذاء في المؤسسة المهندس أمجد رشايدة جهود المؤسسة في ضمان سلامة الغذاء وحرصها على تطوير السياسات الرقابية وتحسين جودة الغذاء ودعم الصناعات الغذائية الوطنية بما يخدم صحة المواطن.

كما تضمنت الفعالية التي نظمتها شعبة التوعية في مديرية الغذاء مجموعة من المحاضرات، حيث قدمت المهندسة مرام حدادين من منظمة FAO محاضرة بعنوان العمل معاً من أجل تعزيز الخيارات الغذائية الآمنة والواعية في الأردن، وناقشت المهندسة مارينا ديمتري موضوع المضافات الغذائية.

إضافة إلى ذلك، قدمت المهندسة ريم أبو العز محاضرة حول مواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء، في حين تناولت المهندسة جمانة عبد الجبار آليات قراءة البطاقة الغذائية بطريقة علمية دقيقة، واختتمت الفعالية بمحاضرة قدمتها المهندسة إشراق الزعبي حول أهداف لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي.