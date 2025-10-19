ما بعد النموذج الأولي: مستقبل الشركات الناشئة

وطنا اليوم:اختتمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالشراكة مع مؤسسة أورنج الأردن، برنامج “الاحتضان للوصول إلى النموذج الأولي للمنتج (MVP)”، خلال فعالية أقيمت بحضور أمين عام الوزارة، سميرة الزعبي، الذي يمثل المرحلة التالية لهاكاثون الريادة 2024 ويأتي ضمن مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال.

والذي تم تنفيذه عبر حاضنات ومسرّعات الأعمال التابعة لمركز أورنج الرقمي، ونجح في تمكين 100 فكرة ريادية من الوصول إلى النموذج الأولي للمنتج بنسبة نجاح بلغت 100%. وخلال 6 أشهر، تلقى المشاركون تدريبات متخصصة في الإدارة المالية وإدارة المشاريع، إلى جانب جلسات إرشاد فردية وجماعية وفرص للتشبيك مع خبراء ورياديين.

يعكس البرنامج التزام مركز أورنج الرقمي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الأفكار الواعدة للوصول إلى الأسواق بنجاح.

