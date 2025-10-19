بنك القاهرة عمان
القسام تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي

19 ثانية ago
القسام تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي

وطنا اليوم:عثرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأحد- على جثة أحد أسرى جيش الاحتلال خلال عمليات البحث المتواصلة.
وقالت القسام -في بيان على موقع تلغرام- أنها ستقوم بتسليم الجثة اليوم في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك.
وأكد أن “أي تصعيدٍ صهيونيٍ سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه” وذلك بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل شنّ غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع في جنوب غزة.
والليلة الماضية، سلّمت كتائب القسام جثتي أسيرين إلى طواقم الصليب الأحمر في قطاع غزة.
ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى نقل الجثتين إلى مركز الطب الشرعي للتعرف على هويتيهما.
وبذلك، تكون القسام قد سلّمت 12 من جثث الأسرى في إطار المرحلة الأولى من اتفاق ترامب لوقف الحرب.
وفي إطار هذه المرحلة -بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، أفرجت كتائب القسام عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، وينص الاتفاق على أن تسلم القسام 28 جثة.


