رفض إخلاء سبيل بكفالة لـ 51شخصا تورطوا بمشاجرة الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:قرر مدعي عام شمال عمان، يوم الأحد، رفض طلبات إخلاء السبيل بكفالة لـ 51 طالباً جامعياً وآخرين من خارج الجامعة، ممن تورطوا في أعمال شغب وعنف داخل حرم الجامعة الأردنية يوم الخميس الماضي.
وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن عائلات الموقوفين تقدمت بطلبات التكفيل صباح الأحد، إلا أن المدعي العام رفضها، وأمر بمواصلة توقيفهم.
وكانت أعمال الشغب قد أسفرت عن وقوع 7 إصابات نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المحال التجارية داخل الجامعة وخارجها.
وفي وقت سابق، أعلن نائب عام عمان، الدكتور حسن العبداللات، عن توقيف 55 شخصاً على ذمة القضية، بينهم طلاب وأحداث من كلا الطرفين المتورطين في المشاجرة.
وأوضح العبداللات أن التهم المسندة للموقوفين تشمل:
التجمهر غير المشروع.
الاعتداء على الممتلكات العامة.
إحداث الضرر بأموال الغير.
الإيذاء والمشاجرة.
وقررت النيابة العامة توقيف جميع المتهمين لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق.
ومن المتوقع أن يتقدم عدد من أصحاب المحلات التجارية التي تعرضت للاعتداء والتكسير بشكاوى رسمية لدى النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة بعض التهم المسندة إلى المتهمين قد تصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لأحكام القانون.


