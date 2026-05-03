بدء التسجيل في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثاني (KG2)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء تسجيل الأطفال ممن هم من مواليد عام (2021) في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثاني (KG2)، اعتبارا من صباح اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إن التسجيل سيستمر لغاية يوم الخميس المقبل، مبينة أن التسجيل ستتم وفق مجموعة من الإرشادات أبرزها توجيه مديرات المدارس ومديري مدارس الثقافة العسكرية للإعلان عن بدء موعد التسجيل وإتاحة المجال للأهالي بتسجيل أطفالهم من مواليد (2021) في رياض الأطفال الحكومية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم رصد جميع أسماء الأطفال (رباعيًا) مع أرقام هواتف أولياء أمورهم لدى مديرات المدارس، والاحتفاظ بقاعدة بيانات لديهم لحين الطلب.

وأشارت إلى أنه سيقبل في صف الروضة المستوى الثاني جميع الأطفال من مواليد 1/1/2021 لغاية 31/12/2021 للعام الدراسي (2026/2027)، حسب أولوية القبول المذكورة بتعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015، المنشورة على موقع الوزارة (إدارة الشؤون القانونية) تعليمات رياض الأطفال الحكومية رقم (2) لسنة 2015 / المادة الخامسة.