بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بدء التسجيل في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثاني (KG2)

ساعتين ago
بدء التسجيل في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثاني (KG2)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء تسجيل الأطفال ممن هم من مواليد عام (2021) في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثاني (KG2)، اعتبارا من صباح اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إن التسجيل سيستمر لغاية يوم الخميس المقبل، مبينة أن التسجيل ستتم وفق مجموعة من الإرشادات أبرزها توجيه مديرات المدارس ومديري مدارس الثقافة العسكرية للإعلان عن بدء موعد التسجيل وإتاحة المجال للأهالي بتسجيل أطفالهم من مواليد (2021) في رياض الأطفال الحكومية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم رصد جميع أسماء الأطفال (رباعيًا) مع أرقام هواتف أولياء أمورهم لدى مديرات المدارس، والاحتفاظ بقاعدة بيانات لديهم لحين الطلب.
وأشارت إلى أنه سيقبل في صف الروضة المستوى الثاني جميع الأطفال من مواليد 1/1/2021 لغاية 31/12/2021 للعام الدراسي (2026/2027)، حسب أولوية القبول المذكورة بتعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015، المنشورة على موقع الوزارة (إدارة الشؤون القانونية) تعليمات رياض الأطفال الحكومية رقم (2) لسنة 2015 / المادة الخامسة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

سوريا يا نبع السلام- للمخرج السينمائي فيصل بني المرجة

20:47

البدور: مركز للسرطان في مستشفى الأميرة بسمة مطلع العام المقبل

20:40

العمري: إربد تستحق إنصافًا تنمويًا عاجلًا

20:27

وزير التربية: إنشاء 5 مدارس جديدة أسهم في إخلاء 8 مدارس مستأجرة ومدارس فترتين

20:20

متابعة ميدانية لولي العهد في العقبة لتعزيز الاستثمار وتحسين جودة الحياة

20:15

عبابنة : ليست كل أعراض الحساسية الموسمية تحتاج دواء

20:09

مص تمنع نشر أو تداول نظام الطيبات ومقاطع الطبيب المثير للجدل

20:02

هل ينتصر جلالة الملك لمنظومة التحديث السياسي

19:58

سباق مع الزمن للعثور على جنديين أمريكيين فُقدا في المغرب

19:32

القرعان : تعديلات الترخيص تعفي المركبات من الفحص الفني لأول 5 سنوات

19:25

المومني: الحكومة ستنسّب بدورة نيابية استثنائية لبحث قانون الإدارة المحلية

19:16

ولي العهد يتفقد مشروعي مضمار سباق السيارات الدولي ومتنزه مدينة العقبة

وفيات
وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026