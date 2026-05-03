مستشفى الجامعة الأردنيّة يبحَثُ سُبُلَ تعزيز التعاون معَ مُتصرّف لواء الجامعة

وطنا اليوم:بحثَ مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة، الأستاذ الدكتور نادر البصول، اليوم الأحد، معَ مُتصرّف لواء الجامعة الدكتور صخر المور الهقيش، بحضور مدير شرطة عمّان العميد سامي الرعود، سُبُلَ تعزيز التعاون المُشترك وتطوير آليّات التنسيق معَ مؤسّسات المجتمع المحليّ، بما يُسهِم في دعم القطاع الصحيّ وتعزيز الخدَمات المجتمعيّة.

وخلال اللقاء، أكّد البصول، حرص مستشفى الجامعة الأردنيّة على توسيع دورِهِ في مجال الصحّة المجتمعيّة، من خلال الانفتاح على مختلف الجهات الرسميّة والوطنيّة، وبناءِ شراكاتٍ فاعِلَةٍ ومُستدامة تُسهِمُ في رفع مستوى الخدَمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين.

وأشارَ، إلى أهميّة تنفيذ مبادراتٍ نوعيّةٍ مشتركة، تشمَلُ تنظيمَ حمَلاتٍ صحيّةٍ تطوعيّةٍ وتثقيفيّة، وحمَلاتٍ للتبرع بالدم، إلى جانب تعزيز الجاهزيّة للتعاون والتنسيق معَ الجهات المعنيّة في حالات الطوارئ، بما في ذلك دعم المستشفى بالإمكانات والآليّات عند الحاجة.

من جهته، ثمّن الهقيش هذه الزيارة، مُشيدًا بالدور الحيويّ الذي يقوم به مستشفى الجامعة الأردنيّة في دعم القطاع الصحيّ على مستوى المملكة، مؤكدًا أهميّة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسّسات الرسميّة والخدَميّة، بما ينعكِسُ إيجابًا على مستوى الخدَمات المقدّمة للمجتمع المحليّ، مُشيرًا إلى استعداد المتصرفيّة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات المشتركة التي تخدم المصلحة العامة.

وحضر اللقاء من جانب المستشفى نائب المدير العام للشؤون الإداريّة الأستاذ الدكتور أمجد بني هاني، مدير دائرة التخدير والإنعاش الأستاذ الدكتور خالد الزبن، مدير مكتب الرقابة والتدقيق الدكتور أحمد مندحاوي ومدير الشؤون القانونيّة الأستاذ أحمد المعاقبة.