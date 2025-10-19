أورنج الأردن وشركة النقليات السياحية الأردنية (جت) توقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول اتصالات متكاملة

وطنا اليوم:في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المؤسسي والنقل، وقّعت أورنج الأردن وشركة النقليات السياحية الأردنية (جت) اتفاقية لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات، لتشمل تزويد خطوط خلوية، وخدمات اتصال موسّع للشركات، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغطية عدة مواقع حول المملكة عبر شبكة MPLS المتطورة.

وأعرب المدير التنفيذي لوحدة عمل القطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن، المهندس أحمد أبو ذياب، عن أهمية هذه الشراكة والتي تعكس التزام أورنج الدائم بدعم الشركات الوطنية وتزويدها بأحدث حلول الاتصالات والخدمات الرقمية، مما يعزز كفاءة عملياتها التشغيلية لضمان تواصل سلس ومستدام بين كافة مواقعها، وأضاف أن أورنج تتطلع دائماً إلى تقديم أفضل الحلول التي ترتكز على فهم احتياجات الزبائن.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة النقليات السياحية الأردنية (جت)، الدكتور خالد ذيب اللحام، أن شركة جت تؤمن أن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل أورنج تمثل ركيزة أساسية في تطوير خدماتنا وتعزيز التحول الرقمي في الشركة، والذي يسير وفق استراتيجية ومنهجية انطلقت منذ عامين لتواكب الخدمات التشغيلية والاتصال الرقمي في قطاع النقل. مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة تطور مستمر تسعى نحو تقديم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة لزبائن جت، وبمختلف الخدمات الأخرى، ومؤكداً على التزام الشركة بالابتكار والتحسين المستمر في جميع العمليات التشغيلية.

وقد تمكنت جت في الآونة الأخيرة من النجاح بأتمتة أبرز خدمات الحجز في نقل الركاب على جسر الملك حسين والتي تحولت قبل أشهر قليلة من الخدمات اليدوية إلى إجراء كافة العمليات إلكترونياً من خلال إطلاقها لمنصة الحجز الإلكتروني لخدمة نقل المسافرين من فئة النقل العادي ونقل رجال الأعمال في نقلة نوعية، لتقليل الضغط والازدحام الذي كان واقعاً لسنوات طويلة قبل ذلك.

وتواصل أورنج الأردن ريادتها في تطوير الخدمات والحلول المبتكرة والمتكاملة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، لتشمل هذه الحلول الخدمات الذكية للأعمال، والحوسبة السحابية، والحلول الأمنية، إلى جانب خدمات الاتصالات المتكاملة. وتعكس هذه الجهود التزام الشركة بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتقديم قيمة مضافة حقيقية لزبائنها في مختلف القطاعات.

