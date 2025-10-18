بنك القاهرة عمان
طفلة تعلق في مجفف ملابس.. وعملية شاقة لإخراجها تؤدي لتدهور حالتها في فيينا

طفلة تعلق في مجفف ملابس.. وعملية شاقة لإخراجها تؤدي لتدهور حالتها في فيينا

وطنا اليوم _

تم إخراج طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً في النمسا من مجفف ملابس أثناء عملية إنقاذ معقدة بعدما أقحمت نفسها في المساحة المغلقة لحوض المجفف.

وقالت فرقة الإطفاء في ضاحية مودلينغ في فيينا اليوم السبت إن الطفلة صعدت إلى داخل الجهاز لكنها لم تتمكن من الخروج بمفردها.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ مساء أمس الجمعة وحاولت في البداية إخراج الفتاة دون استخدام أدوات فنية. وعندما ثبت تعذر ذلك، تم تفكيك المجفف وكشف حوضه.

وقال رجل إطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن حالة الطفلة تدهورت أثناء الإنقاذ، وعانت من آلام وظلت عينيها مغمضتين طوال العملية.


