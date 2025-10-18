“عابرات الحياة” كتاب يوثق قصص انتصار أردنيات على السرطان

وطنا اليوم _

أصدرت الكاتبة الزميلة نوف الور مساء اليوم السبت كتاب “عابرات الحياة – قصص واقعية لناجيات من سرطان الثدي”، في مقر نقابة الصحفيين الأردنيين.

‏وناقش الكتاب، مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني، ومساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط الدكتور سليم شريف، بحضور وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، والأب الدكتور نبيل حداد، وعدد من أعضاء النقابة والعابرات من المرض.

‏وأكدت العجلوني أن السرطان لا يعني النهاية، وأن الكشف المبكر عنه يسهم في زيادة نسبة نجاح علاجه بشكل أكبر، مشيرة إلى أن كتاب “عابرات الحياة..”، يعكس قوة الأردنيات اللواتي واجهن المرض بإيمان وإصرار حتى تماثلن للشفاء التام.

‏وأضافت، إن قصص الناجيات تمثل سجلاً وطنياً لتجارب ملهمة تؤكد كفاءة القطاع الصحي الأردني، مشددة على أن الإعلام شريك فاعل في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي باعتباره مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على المؤسسات الصحية.

من جهته أشار الدكتور الشريف إلى أهمية الدعم النفسي في رحلة العلاج، مبيناً أن الاستسلام للمرض يضعف المناعة، بينما يمنح التفاؤل والروح الإيجابية المرضى قدرة أكبر على التعافي.

‏ولفت إلى أن الكشف الذاتي وعدم الخوف من النتائج يسهمان في زيادة نسب الشفاء، داعياً الأسر إلى مساندة المرضى معنوياً لما لذلك من أثر مباشر في تحسن حالتهم.

‏وقالت الكاتبة الور إن بطلات الكتاب هن “الفارسات” اللواتي خضن معركة الحياة بالعزيمة والإيمان، مؤكدة أن الهدف من توثيق قصصهن هو بث الأمل وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الصبر والمواجهة.

‏وفي ختام الحفل الذي أدارته الزميلة رهام أبو طربوش، تحدثت ناجيات من المرض عن تجاربهن، مؤكدات أن الإرادة والإيمان كانا السلاح الأقوى في تجاوز المرض، وأن انضمامهن للمبادرة جاء لدعم المريضات الجدد ومشاركتهن الأمل نحو الشفاء.