الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

وطنا اليوم _

اطلع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، على سير العمل والإنجاز في مشروع حديقة حمزة بن عبد المطلب للطيور في منطقة ماركا والصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وقال الشواربة إن أمانة عمان تسعى من خلال هذا المشروع إلى تجسيد رمزية مئوية تأسيس الدولة، مبينا أن الصرح التذكاري يقوم على إعادة تأهيل الحديقة، لتصبح حديقة المئوية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 دونما.

واطلع الشواربة خلال زيارته المشروع، برفقة مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، على الأعمال الإنشائية والتشطيبات المنجزة لمبنى الخدمات، بمساحة إجمالية تبلغ 278 مترا مربعا، والذي يضم مصلى للرجال والنساء، وكافتيريا، ومتجر هدايا، ووحدات صحية، وغرفة ميكانيك.

كما تفقد الأعمال الإنشائية لمبنى المتحف للطابق الأرضي (بمساحة 524 مترا مربعا)، وطابق التسوية الأولى (بمساحة 882 مترا مربعا)، وأعمال التشطيبات لطابق التسوية الثانية (بمساحة 476 مترا مربعا)، إضافة إلى أعمال التشطيبات للمباني الخدمية كغرف الحراسة بمساحة كلية تبلغ 84 مترا مربعا، وغرفة المحول والمولد.

ويشمل المشروع إنشاء مدخلين للمشاة، ونافورة بمساحة 166 مترا مربعا، ومساحات خضراء، وممرات خرسانية بمساحة 2000 متر مربع، ومدرجا حجريا مقابلا للصرح، إضافة إلى مقاعد خرسانية، وأرصفة خارجية، وملعب خماسي، ومواقف سيارات.

ويضم الصرح 99 طبقة حجرية تمثل الفترات الزمنية لكل حقبة ملكية، موزعة على 30 طبقة تمثل فترة حكم الملك عبدالله الأول ابن الحسين، وطبقة واحدة تمثل فترة حكم الملك طلال بن عبدالله، و46 طبقة تمثل فترة حكم الملك الحسين بن طلال، و22 طبقة تمثل فترة حكم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وتسعى أمانة عمان من خلال المشروع إلى إنشاء معلم وطني يجسد تاريخ المملكة الممتد لمئة عام، وجعله وجهة ثقافية وتاريخية للزوار والسياح للتعرف على قصة بناء الدولة الأردنية الهاشمية.


