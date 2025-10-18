ضبط أربع مركبات شاركت بإغلاق الطريق خلال موكب زفاف

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه على إثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله مجموعة من المركبات تغلق أحد الأنفاق على استراد عمان الزرقاء والنزول من المركبات خلال موكب زفاف ما أدى إلى تعطيل حركة السير أمام باقي المركبات وتعريض مستخدمي الطريق للخطر.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم من خلال جمع المعلومات والتحقيقات تحديد أربع مركبات ظهرت في الفيديو وجرى ضبطها جميعا وسائقيها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصصة .