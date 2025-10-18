بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ضبط أربع مركبات شاركت بإغلاق الطريق خلال موكب زفاف

5 ساعات ago
ضبط أربع مركبات شاركت بإغلاق الطريق خلال موكب زفاف

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّه على إثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله مجموعة من المركبات تغلق أحد الأنفاق على استراد عمان الزرقاء والنزول من المركبات خلال موكب زفاف ما أدى إلى تعطيل حركة السير أمام باقي المركبات وتعريض مستخدمي الطريق للخطر.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم من خلال جمع المعلومات والتحقيقات تحديد أربع مركبات ظهرت في الفيديو وجرى ضبطها جميعا وسائقيها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وحجز المركبات للمدد القانونية في ساحات الحجز المخصصة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
16:26

العموش يوجه مذكرة لرئيس الوزراء لإجراء استفتاء شعبي حول إعادة العمل بالتوقيت الشتوي

16:23

الحجاوي رئيساً لجمعية الصحة العامة الأردنية بالتزكية

16:21

العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار.. والقضية الفلسطينية بوصلة لا تحيد

16:16

انطلاق فعاليات مؤتمر “الجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”

16:12

افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لدارة الشعراء الاردنيين

15:27

أورنج الأردن وشركة النقليات السياحية الأردنية (جت) توقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول اتصالات متكاملة

14:39

السفيران الكندي والأسترالي يزوران شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويطلّعان على استراتيجيتها التوسعية ودورها في سوق الأسمدة العالمي

14:33

وزير الثقافة يرعى انطلاق مهرجان المثلث الذهبي بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمثقفين العرب

12:38

*فيلادلفيا منصة للحوار الأكاديمي الدولي ضمن فعاليات إيراسموس+*

12:34

*الضمان الاجتماعي الأردني بين تأخير الدراسه الاكتوارية وضرورة الإصلاح العاجل*

12:31

لأردن يستضيف منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني

11:32

البوتاس العربية” تنضم إلى برنامج “القائمة الذهبية الوطنية” التابع لدائرة الجمارك العامة

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله