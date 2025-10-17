ندوة في جامعة آل البيت حول تعزيز المشاركة السياسية لطلبة الجامعات

وطنا اليوم:ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية ضمن برنامج تمكين الذي يموله صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة من خلال دائرة التثقيف السياسي، نظّمت الجمعية الاردنية للعلوم السياسية بالتعاون مع دائرة التثقيف السياسي بعمادة شؤون الطلبة جلسة نقاشية جاءت بعنوان ” حول تعزيز المشاركة السياسية لطلبة الجامعات ” تحدث فيها كل من رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات وعضو الجمعية الدكتور هاني السرحان، وبحضور مساعدي عميد شؤون الطلبة الدكتورة حنان المومني والدكتور لطفي المساعيد، ومدير دائرة التثقيف السياسي عبدالحليم أبو دلبوح وذلك في مدرج البخيت بكلية الأعمال بالجامعة

وأكد الدكتور خالد شنيكات خلال الندوة أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب يُعد أحد الركائز الأساسية في بناء مجتمع ديمقراطي، مشيراً إلى أن الجامعات تمثل بيئة خصبة لتأهيل الكوادر الشابة وتوعيتهم بالقضايا الوطنية، كما وبيّن أهمية هذا النوع من الأنشطة في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة، مؤكداً حرص الجمعية على فتح مساحات حوارية في الجامعات تتيح للطلبة التعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا الوطنية التي تهم مستقبلهم ومجتمعهم، في ظل التحديثات السياسية التي يشهدها الأردن لتعزيز المشاركة السياسية وبناء وعي طلابي لدى طلبة الجامعة، موضحاً أبرز المؤشرات الديمقراطية ، والمعادلة الحياتية والإنخراط بالعمل العام .

وأوضح الدكتور هاني السرحان عضو الجمعية أهمية هذا النوع من الأنشطة في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة، مؤكداً حرص الجمعية على إتاحة الفرصة للإلتقاء بطلبة الجامعات ومعرفة آرائهم والبناء عليها ، و طرح الحلول والتوصيات التي من شأنها أن تُشجّع الطلبة على الانخراط الواعي والمسؤول في الحياة الحزبية، ضمن أطر قانونية وديمقراطية تضمن حرية الرأي والانتماء.

وياتي إنعقاد هذه الندوة التي حضرها جمع غفير من طلبة الجامعة بهدف رفع مستوى الوعي السياسي لدى طلبة الجامعات وتعزيز دورهم في الحياة العامة وصناعة القرار.