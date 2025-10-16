فيديو سقوط مسن من حافلة يثيرغضب المصريين.. والحكومة تتدخل

وطنا اليوم:وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة سقوط رجل مسن، يدعى الحاج فوزي، أمام إحدى الحافلات، عقب مشادة كلامية مع المحصل، ما أثار موجة غضب واسعة.

أظهر الفيديو الحاج فوزي وهو يصعد بصعوبة إلى الحافلة، بينما سمعت كلمات غاضبة من السائق والمحصل، وتحركت الحافلة فجأة، ما أدى إلى سقوطه على وجهه وتناثر أوراقه الطبية، حتى سارع المارة لمساعدته وسط صدمة الحاضرين.

تباينت ردود الأفعال بين تعاطف واسع مع الرجل العجوز، الذي يقدر عمره بأكثر من 70 عامًا، وغضب عارم من تصرف المحصل والسائق، واتهامهما بـ”القسوة وانعدام الإنسانية” تجاه مواطن مسن يعاني ظروفًا صحية.

تبين لاحقًا أن الحاج فوزي كان في طريقه لإجراء فحوص طبية على عينيه، عقب خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا.

على خلفية انتشار الفيديو وردود الفعل الشعبية الغاضبة، تحركت وزارة التضامن الاجتماعي فورًا، وأعلنت بدء إجراءات بحث حالة الحاج فوزي لتقديم الدعم اللازم.

أكدت الوزارة أن فريق التدخل السريع التابع لها تواصل مع المسن لتحديد احتياجاته الصحية والاجتماعية، تمهيدًا لتقديم المساعدة المناسبة وفقًا للوائح والبرامج المخصصة لكبار السن.

من المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل الدعم المقدم للحاج فوزي، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناته وضمان حصوله على الرعاية التي يستحقها.

من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب الحافلة والمحصل في واقعة سقوط الحاج فوزي، الرجل المسن الذي سقط أمام الحافلة ورفضت التوقف له، مما أثار تفاعلًا واسعًا وغضبًا على السوشيال ميديا.