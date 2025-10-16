بنك القاهرة عمان
إغلاق طريق الموجب ابتداء من السبت ولمدة 3 أسابيع

16 أكتوبر 2025
إغلاق طريق الموجب ابتداء من السبت ولمدة 3 أسابيع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن إغلاق طريق الموجب، الذي يربط بين محافظتي مادبا والكرك، اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، وذلك لاستكمال أعمال معالجة الانزلاق الأرضي الحاصل في الموقع، ضمن خطة شمولية لصيانة الطرق الحيوية وتعزيز السلامة المرورية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الخميس، أن الأعمال في الموقع تشمل إزالة المواد المنزلقة، وإنشاء ميول ومصاطب وقطوع في المنطقة الجبلية المحاذية للطريق، بالإضافة إلى إعادة إنشاء الجزء المتضرر باستخدام أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.
كما تتضمن الأعمال تنفيذ أنظمة متطورة لتصريف المياه الجوفية والسطحية، إلى جانب تحسين عناصر السلامة العامة لضمان بيئة مرورية آمنة ومستقرة لمستخدمي الطريق.
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى استخدام الطريق الصحراوي بديلاً مؤقتاً للتنقل بين مادبا والكرك، حتى الانتهاء من الأعمال، واتباع التعليمات الصادرة عن كوادر المشروع والأجهزة الأمنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع، علما أن المدة الإجمالية لتنفيذ الأعمال في الموقع تمتد لـ90 يومًا.


