بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزارة التربية تعدل دوام المدارس حتى بداية رمضان

18 ثانية ago
وزارة التربية تعدل دوام المدارس حتى بداية رمضان

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من صباح الأحد 2/11/2025، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
وبينت الوزارة أن الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحًا، ومدتها 45 دقيقة.
أما مدارس الفترتين فيبدأ الطابور الصباحي للفترة الصباحية الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.
ويبدأ الطابور في الفترة المسائية الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.
وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، مع إلغاء استراحة الخمس دقائق.
وبين التعميم أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

محلل اقتصادي : ثلاثة أرباع رواتب الأردنيين تُصرف خلال 3 أيام

11:02

تخلوا قليلا عن فوقيتكم

10:34

تجارة الأردن : حوالات المغتربين الأردنيين داعم قوي للتنمية الاقتصادية

10:31

طبائع الاقوام

10:21

٢٣ اصابة اثر حادث تدهور باص عمومي في اربد

10:19

قراءة تحليلية للجامعات العربية ضمن أفضل 500 جامعة في تصنيف التايمز العالمي 2026

10:15

وفيات الخميس 16-10-2025

10:10

بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية إصدار البطاقات الجامعية الذكية مع الجامعة الألمانية الأردنية

10:06

جندي إسرائيلي: حماس سمحت لي بالصلاة في الأسر ووفرت لي التوراة

09:59

باكستان تتوقع أبرد شتاء منذ عقود بعد فيضانات عارمة

09:54

اليابان تتغير بسرعة استعدادا للحرب وأسلحة متطورة لتدمير الخصوم

09:45

برنية : العقوبات خلفنا وسوريا ستكون ماليزيا خلال 5 سنوات

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله