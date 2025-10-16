وزارة التربية تعدل دوام المدارس حتى بداية رمضان

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من صباح الأحد 2/11/2025، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

وبينت الوزارة أن الطابور الصباحي في مدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحًا، ومدتها 45 دقيقة.

أما مدارس الفترتين فيبدأ الطابور الصباحي للفترة الصباحية الساعة 8:15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30.

ويبدأ الطابور في الفترة المسائية الساعة 12:50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.

وأوضحت الوزارة أن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية (35) دقيقة، مع إلغاء استراحة الخمس دقائق.

وبين التعميم أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 دقيقة.