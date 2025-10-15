بنك القاهرة عمان
ضبط 3 صهاريج مخالفة لتفريغ مياه عادمة في وادي الغفر وكفر أسد

وطنا اليوم:ضبطت الجهات المعنية في إربد سائقي صهريجين مخالفين وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحقهم من خلال ربطهم بكفالات عدلية وحجز الصهاريج لضمان عدم تكرار مخالفتهم بتفريغ المياه الآسنة والعادمة في الأودية أو مجاري السيول أو أي مواقع غير مخصصة لذلك وخصوصاً في وادي الغفر.
كما تم توقيف سائق صهريج آخر في منطقة كفر أسد بعد ضبطه أثناء قيامه بتفريغ المياه العادمة بطريقة مخالفة.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على توجيهات محافظ إربد رضوان العتوم بمتابعة وملاحقة المخالفين من أصحاب صهاريج النضح حيث تم من خلال المتابعة الميدانية ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها حفاظا على البيئة والصحة العامة ومنعا لتكرار هذه الممارسات السلبية.
وأكد المحافظ العتوم غلى تشديد للرقابة على سائقي الصهاريج والتزامهم بتفريغ حمولاتهم في المواقع المخصصة (كمحطات التنقية) وشدد على أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مطلقا مع أي تصرف يهدد البيئة وسلامة المواطنين.
ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون التام والتبليغ الفوري عن أي مشاهدات لتفريغ صهاريج النضح بشكل مخالف للمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة في المحافظة.


