محافظ العقبة: لا إصابات خطيرة في حادثة التسرب الكيميائي

وطنا اليوم:أعلن محافظ العقبة، أيمن العوايشة، عن ارتفاع عدد المصابين في حادثة تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في محافظة العقبة إلى 43 إصابة، مؤكداً أن جميع الحالات تحت السيطرة الصحية.

وأوضح العوايشة، أن ستة من المصابين تتراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وسيتم إدخالهم للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد، مشيراً إلى أن باقي الإصابات بحالة جيدة وتم التعامل معها ميدانياً أو داخل المستشفيات.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد صرّح في وقت سابق، بأن طواقم الدفاع المدني في العقبة، وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة، تعاملت مع تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك من أحد المصانع، مما أدى إلى تشكّل سحابة كيميائية بمساحة تُقدّر بـ400 متر مربع، وانتشار الأبخرة في محيط الموقع.

وأشار إلى أن الحادث أسفر مبدئياً عن إصابة 33 شخصاً بضيق في التنفس، نُقلوا إلى المستشفيات، فيما أُدخلت حالتان إلى العناية الحثيثة، قبل أن تعلن الجهات المعنية لاحقاً ارتفاع العدد إلى 43 إصابة.

وبحسب مديرية الأمن العام، فإن الفريق الفني التابع للمصنع استجاب بشكل فوري للتسرّب، وبدأ في تنفيذ إجراءات احتوائه، بينما قامت فرق المواد الخطرة التابعة للدفاع المدني باتخاذ جميع الإجراءات العملياتية والفنية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التي تم إدخالها حديثاً للخدمة.

كما باشرت فرق الإسعاف المختصة بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، ومن ثم نقلهم إلى أقرب المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً مشتركاً مع الجهات المعنية الأخرى للوقوف على أسباب وقوع التسرب، في حين أظهرت القياسات الفنية لفريق المواد الخطرة أن نسبة الغازات في الجو باتت ضمن المعدلات الطبيعية.

يُذكر أن الجهات المعنية في محافظة العقبة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، واصلت عملها لاحتواء آثار التسرب وضمان سلامة السكان والعاملين في محيط الحادث، وسط تطمينات رسمية بعدم وجود أي خطورة حالية على الصحة العامة.