إسعاف 22 شخصا إثر تسرب غاز داخل مصنع في العقبة

5 ساعات ago
إسعاف 22 شخصا إثر تسرب غاز داخل مصنع في العقبة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الثلاثاء، عن إسعاف 22 شخصًا من داخل أحد المصانع في مدينة العقبة، وذلك نتيجة تعرضهم لحادثة تسرب غاز.
وأوضحت المديرية في بيان صحفي، أن معظم الإصابات وُصفت بأنها بين الحسنة والمتوسطة، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وهم جميعًا قيد المتابعة الطبية.
وأكدت الجهات المعنية أنه تم التعامل مع الحادث على الفور، وجرى السيطرة على مصدر التسرب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الموقع.
وأضافت مديرية الأمن العام أن التحقيق في ملابسات الحادث لا يزال جاريًا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات.
وقال محافظ العقبة، أيمن العوايشة، إنه تم تسجيل عدد من الإصابات بضيق في التنفس، نتيجة عطل فني في إحدى المضخات داخل مجمع الفوسفات.
وأكد العوايشة أن جميع المصابين بحالة جيدة جدًا، وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في الموقع ونقلهم إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، مؤكدًا أن بعض الحالات غادرت المستشفى.
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث، وتمت السيطرة على الوضع دون تسجيل أي مضاعفات خطرة.


