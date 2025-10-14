الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً وسط إقبال على الملاذ الآمن

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسعار أيضا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.31% إلى 4164.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا قرب 4170 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.02% إلى 4175.20 دولار.

وقفز الذهب الذي يعد ملاذا آمنا 57% منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين مدعوما بمخاوف جيوسياسية واقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن الأصفر وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، نقلاً عن “رويترز”.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 52.49 دولار للأونصة، بعد أن سجلت 52.70 دولار في وقت سابق من اليوم.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء هذا التوتر في العلاقات بعدما أعلنت الصين يوم الخميس توسيع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة، مما دفع ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات الصينية وفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الأميركية الهامة بدءا من أول نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار بيسنت إلى أن الإغلاق المستمر للحكومة الاتحادية، الذي دخل الآن يومه الثالث عشر، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد.

ويتوقع محللون لدى بنك أوف أميركا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولارا.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر، يليه خفض مماثل في ديسمبر/كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1653.45 دولار للأونصة، فيما ربح البلاديوم 1.6% إلى 1498.25 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2023.