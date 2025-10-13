تنفيذا للتوجيهات الملكية العيسوي يطمئن على صحة البطل العالمي الجنيدي والمواطن الفريحات*

وطنا اليوم – تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، على الحالة الصحية للبطل البارالمبي العالمي الكابتن معتز الجنيدي، بطل العالم في رفع الاثقال، الذي يرقد على سرير الشفاء في المدينة الطبية إثر تعرضه لكسر في مفصل الحوض خلال معسكر تدريبي في مملكة البحرين، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال.

كما زار العيسوي المواطن وصفي نمر الفريحات، الذي نُقل للعلاج في الخدمات الطبية الملكية بتوجيهات ملكية سامية، بعد تعرضه لكسر في قدمه، ناقلاً لهما تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل.

واطمأن العيسوي من الكوادر الطبية المشرفة على حالتيهما الصحية وعلى مستوى الرعاية والعلاج المقدم لهما، مؤكداً أن توجيهات جلالة الملك الدائمة تُعنى بتقديم الرعاية الصحية والإنسانية لكل من يحتاجها، وخاصة للرياضيين الذين يمثلون الأردن في المحافل الدولية.

من جهته، ثمّن البطل معتز الجنيدي هذا الاهتمام الملكي والرعاية المتواصلة للرياضة والرياضيين، قائلاً: “نحن أبناء مدرسة الحسين الباني، وتتلمذنا في مدرسة جلالة الملك عبدالله الثاني، ونستلهم الرؤى من سمو ولي العهد، الذين غرسوا فينا الإصرار على التميز ورفع اسم الوطن عالياً”.

كما أعرب المواطن وصفي الفريحات عن تقديره واعتزازه بالرعاية الملكية التي حظي بها.

وأعرب كل من الجنيدي والفريحات عن بالغ شكرهما وتقديرهما للديوان الملكي الهاشمي على حرصه الكبير في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعته الحثيثة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، مؤكدين أن هذا الحرص والمتابعة تجسد النهج الهاشمي الأصيل في الوقوف إلى جانب أبناء الوطن ومساندتهم في مختلف الظروف.