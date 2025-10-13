عشرات الأسرى الفلسطينيين يصلون رام الله وجموع غفيرة تستقبلهم

وطنا اليوم:وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، فيما انطلقت حافلة تقل آخرين إلى قطاع غزة، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن “عوفر” الإسرائيلي إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجرى نقل الأسرى المحررين بحافلات تابعة للصليب الأحمر، عبرت من محيط سجن “عوفر” باتجاه بلدة بيتونيا قبل وصولها إلى رام الله.

من جانبه، أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة “حماس” أن “أول حافلة من أصل 38 تقل أسرى قطاع غزة المفرج عنهم، تحركت نحو القطاع” دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت إسرائيل، تسلم جميع أسراها الأحياء من قطاع غزة وعددهم 20، بينما تترقب إطلاق سراح جثامين 28، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويتضمن الاتفاق أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد والأحكام العالية و1718 أسيرا اعتقلوا في قطاع غزة بعد بدء الحرب في 8 أكتوبر 2023