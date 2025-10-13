نتنياهو: بدأ وقت السلام.. وترامب أفضل صديق حظيت به إسرائيل

وطنا اليوم:في خطاب ألقاه أمام برلمان الاحتلال (الكنيست) وبحضور الرئيس الأمريكي، أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أنه تم إعادة جميع المحتجزين الأحياء من غزة، موجهاً في الوقت ذاته إشادة تاريخية للرئيس دونالد ترمب، ووصفه بأنه “أفضل صديق حظي به كيان الاحتلال”.

وتأتي كلمة نتنياهو لتتويج اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس ترمب.

وشكر نتنياهو ترامب على “المساعدة في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء”، وسط هتافات أعضاء الكنيست.

وأكد نتنياهو أنه ملتزم بتحقيق السلام وفقا لرؤية ترامب.. وشدد: “أنت أفضل صديق حظيت به إسرائيل”.

وقال نتنياهو موجها حديثه لترامب: “عاد كل مخطوفينا الأحياء بفضل جهودك ومساعيك”.

وشدد: “لقد أنهينا الحرب بإزالة السلاح من حركة حماس، وبطريقة لا تجعل قطاع غزة يمثل أي خطر على إسرائيل في المستقبل”، مؤكدا أن هذا بفضل دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو: “جميع قادة هجوم 7 أكتوبر قتلوا ومن بينهم السنوار وهنية”، وشكر ترامب على “إزاحة البرنامج النووي الإيراني” ودعم العمليات العسكرية ضد إيران.

واستمر نتنياهو بمديح الرئيس الأميركي: “لم أر أي رئيس أميركي سابق، وأنا عاصرت الكثير منهم، يحرك العالم بإصرار ويقوم بإيجاد الحلول السريعة الحاسمة، مثل الرئيس الحالي دونالد ترامب”.

وقال نتنياهو إن العامين الماضيين كانا عامي حرب، والآن جاءت أعوام السلام، وأشار إلى أنه يطمح لتحقيق “اتفاقات إبراهيمية” جديدة مع دول عربية ودول مسلمة.

قصص إعلامية لإثارة المشاعر

واستخدم نتنياهو قصصا عن جندي إسرائيلي-أميركي اسمه آري، تعرض لكمين من مقاتلي حماس، على حد وصفه، أدى إلى مقتل الكتيبة المرافقة له، وأدت إلى قطع أطرافه.

ثم تحدث عن أم تدعى سابين، تعرض أبناؤها للقتل، على حد وصفه، في فيديو “لم يستطع مشاهدته سوى مرة واحدة”.

واستخدم نتنياهو هذه اللقطات لإثارة مشاعر الحاضرين، ودفعهم لتقديم التصفيق الحار.

نتنياهو يلغي مشاركته في قمة شرم الشيخ

وقبل الكلمة بدقائق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان: “رئيس الوزراء نتنياهو دُعي من قبل الرئيس الأميركي ترامب للمشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد اليوم في مصر”.

وأضاف: “شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه قال إنه لن يتمكن من المشاركة بسبب قرب الموعد من دخول العيد”.

وختم: “شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده لتوسيع دائرة السلام — سلام من منطلق القوة”.