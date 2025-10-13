زين الأردن تحصد جائزة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية العربية لعام 2025

وطنا اليوم:حصدت شركة زين الأردن جائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية العربية لعام 2025، عن فئة الشركات الكبرى (Large Business Category)، والتي منحتها إياها الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة (Arabia CSR & Sustainability Awards 2025)، تقديراً لبصماتها الواضحة ودورها الريادي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة ودعم المجتمع المحلي.

وتأتي هذه الجائزة لتُرسّخ مكانة شركة زين الأردن الريادية، كونها إحدى أوائل الشركات الوطنية التي رسمت استراتيجيتها الشاملة لإدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وجعلتها جزءاً أساسياً من نهجها عبر دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن أعمالها وعملياتها التشغيلية مما عكس التزامها في إطلاق العديد من البرامج والمُبادرات النوعية التي تدعم المجتمع المحلي عبر عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات المحلية والدولية بهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب تخصيص نسبة من أرباحها السنوية للمسؤولية الاجتماعية،حيث تُوجّت هذه الجهود بحصول الشركة على المركز الثاني في الجائزة.

وتمتد رؤية الشركة لتشمل شركاءها ومورديها لضمان توافقهم مع القيم الإنسانية وأهداف الاستدامة في أعمالهم، كما تركت الشركة بصمات إيجابية واضحة من خلال إنجازاتها الرائدة في مجالات تمكين الشباب والمرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن جهودها البيئية الحثيثة لمواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يجسّد رؤيتها نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وشهدت الدورة الثامنة عشرة من الجائزة تتويج الفائزين في حفل كبير أُقيم تحت رعاية سعادة الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، مما يضفي على الحدث أهمية خاصة ومكانة متميزة، فيما حضر الحفل نخبة من القادة وصنّاع القرار وممثلي المؤسسات الرائدة في المنطقة، احتفاءً بإنجازات الشركات التي تضع الاستدامة في صميم عملياتها.

وتُعد جائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية العربية من أعرق الجوائز الإقليمية التي تُكرّم المؤسسات المتميزة في مجالات الحوكمة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، حيث تقيّم أداء الشركات وفقاً لأفضل المعايير العالمية وممارسات الشفافية والاستدامة المؤسسية.

يُشار إلى أن شركة زين الأردن قد نالت وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى، الذي أنعم به جلالة الملك عبدالله الثاني على الشركة تقديراً لجهودها في خدمة المملكة ودورها في دعم المجتمع المحلي، فيما حصدت العديد من الجوائز المحلية والإقليمية كان أبرزها ميدالية اليوبيل الفضي التي أنعم بها جلالة الملك عبدالله الثاني على الشركة، تقديراً لمساهماتها في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة، فيما نالت الشركة مؤخراً جائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط Middle East” Excellence Award 2025″ عن مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث The Bunker””، التي منحتها مجلة Asian Business Review”” خلال حفل توزيع الجوائز في دبي بالإمارات العربية المتحدة.