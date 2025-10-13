بنك القاهرة عمان
حسّان يتابع أعمال التطوير للمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب

36 ثانية ago
حسّان يتابع أعمال التطوير للمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب

وطنا اليوم:اطلع رئيس الوزراء جعفر حسّان على أعمال التحديث والتطوير الشامل للمرافق والمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب، التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتنفيذها.
وشدد حسان على ضرورة إدامة أعمال الصيانة والنَّظافة لجميع المرافق والمنشآت الرياضية ومتابعتها باستمرار؛ بما يضمن جاهزيتها لخدمة قطاع الرياضة والشباب واستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والخارجية.
وشملت أعمال التحديث والتطوير الشاملة: قصر الرياضة، وصالة الأمير راشد، وصالة الأمير حمزة، والمسبح الأولمبي، وقصر الثقافة، وصالة اليرموك، وستاد البترا، والساحات الخارجية المخصصة للتدريب الرياضي، فيما يتواصل العمل على تطوير مرافق رياضية أخرى في المدينة.


