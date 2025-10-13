الملك يصل مقر قمة شرم الشيخ للسلام في مصر

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي جلالته في مقر انعقاد القمة.

وتعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة دول، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

ويضم الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.